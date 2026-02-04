PayPayは2月5日から、東京都江東区で「自治体マイナポイント事業」におけるPayPayを活用したキャンペーンを実施する。自治体マイナポイント事業同事業では、地方自治体がマイナンバーカードを利活用して施策の対象者にポイントの付与が可能になることで、迅速かつ効果的な給付施策が実現できる。各自治体に住んでいる施策の対象者は、マイナンバーカードを使って申請を行い、PayPayをはじめとするキャッシュレス決済サービスなどで