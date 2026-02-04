ガールズグループIZ*ONE出身で歌手のクォン・ウンビが、顔にやけどを負った姿を公開し、心配の声が広がっている。クォン・ウンビは2月3日、自身のインスタグラムに「皮膚科の写真みたいだけど、私の顔」とつづり、複数枚の写真を投稿した。【写真】こぼれ落ちそう…クォン・ウンビの“びしょ濡れ”ステージ公開された写真には、鼻や唇をクローズアップで撮影したクォン・ウンビの姿が写っている。やけどを負い、皮膚がめくれた状態