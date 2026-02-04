BIGBANGのD-LITEが、総合格闘家でタレントの秋山成勲、歌手キム・ジョングクとともに新バラエティ番組に出演する。D-LITEは、4月に初放送予定の新バラエティ『サンナムジャの旅行法』（原題、SBS Plus）に出演し、秋山成勲、キム・ジョングクらと“大混乱トリオ”を結成する。【写真】「40歳前に結婚したい」D-LITE、恋愛観を明らかに『サンナムジャの旅行法』（原題）は、本能に忠実な“サンナムジャ（男の中の男）”たちが、計画