24歳で突然この世を去った女優キム・セロンさんの遺作となった映画『私たちは毎日毎日』（原題）が、スチールを公開した。すべてが混乱にあるなか、幼馴染からの突然の告白で始まった不器用な青春ロマンス映画『私たちは毎日毎日』が、日常のすべてが変化する17歳のときしか感じられないときめきと期待をありのままに捉えたスチールを公開した。【キス写真】キム・セロンさん、キム・スヒョンと“未成年交際”？公開されたスチール