TWICEの日本人メンバー、ミナ、サナ、モモからなるユニット「MISAMO（ミサモ）」が、本日（2月4日）、待望の日本1stフルアルバム『PLAY』をリリースした。本作は、2023年7月のデビュー作『Masterpiece』、2024年11月の2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』から続く「芸術・演劇」3部作のフィナーレを飾る完結編だ。アルバム全体を通じ、MISAMOらしいクラシカルかつ洗練された世界観が余すところなく表現されている。