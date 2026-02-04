日本豆乳協会が3日まとめた25年年間の豆乳生産量は、前年同期比8.2%増の44万4,552klとなり、2020年以来の過去最高を記録した。品目別では、無調整豆乳は14.5%増の15万6,927klと最も高い成長率を示し、過去最高となった。調製豆乳は6.9%増の20万4,319kl、果汁入りは4.1%増の1万7,472kl、コーヒーや紅茶などのフレーバー系は0.7%増の5万378kl、主に業務用の豆乳である「その他」も、14.0%増の1万5.456klといずれも前年を上回った。な