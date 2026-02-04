積極的に女性に話しかけられない受け身の男性は、日頃から「女性がもっとこうしてくれたらいいのに」と密かに願う行動があるようです。実際に男性はどのような対応を女性に求めているのでしょうか。今回は『スゴレン』の男性読者の意見を参考に「『女の子と話すのが苦手…』という男性が女性に期待する態度９パターン」を紹介します。【１】テンパってしまうのでゆっくり話しかけてほしい「思考回路がおいつかない」（２０代男性）