ドキュメント理解に特化したマルチモーダルOCRモデル「GLM-OCR」を中国のAI企業であるZ.aiが公開しました。GLM-OCRは0.9B(9億)という極めて軽量なパラメータ数でありながら、複雑なドキュメントレイアウトを高精度に解析・抽出することを目指して開発されています。zai-org/GLM-OCR · Hugging Facehttps://huggingface.co/zai-org/GLM-OCRGLM-OCRの技術的な基盤はGLM-Vエンコーダー・デコーダー・アーキテクチャにあり、大規