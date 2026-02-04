【TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」 ちょこのせ プレミアムフィギュア“2B”】 2月6日より展開 セガ フェイブはプライズフィギュア「TVアニメ『NieR:Automata Ver1.1a』 ちょこのせ プレミアムフィギュア“2B”」を2月6日より展開する。 本商品はTVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」の「2B」をモチーフにした、棚や机にちょこんと座らせて楽しめる“ちょこのせ”フィギュア。再登場の