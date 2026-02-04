【柴犬根付３】 2月7日～ 順次発売 価格：1回300円 「柴犬根付３」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「柴犬根付３」を2月7日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、様々な柄の柴犬の色々なポーズを再現したキーホルダーのカプセルトイ。全種に「柴」とデザインされたプレートが付いている。 「おすわ