ヤクルト・星知弥投手（３１）が４日、キャンプ２度目のブルペン入り。「今日は１４４、５キロくらい。打者が立ったら自然とスピードも上がってくると思う」と充実の６１球を振り返った。投球中盤には「シンカーみたいな軌道」というツーシームを試投。江花ブルペン捕手も「フォークと違う」と目を見張った。試合では主にスライダー、カットボール、フォークを操る右腕は「右打者に対して食い込むような球」と、これまで練習し