【うさぎ洋菓子本舗2】 2月7日～ 順次発売 価格：1回300円 「うさぎ洋菓子本舗2」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「うさぎ洋菓子本舗2」を2月7日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、うさぎがアフタヌーンティーを楽しんでいる様を思わせる食器類と、カップケーキをセットにしたミニチュアのカプセルトイ。