ＤｅＮＡの相川亮二監督が４日、沖縄・宜野湾キャンプで“ブルペン捕手”に変身した。キャンプ初日から、ブルペンでは本塁側から投球を見つめることが多かった捕手出身の新監督。第１クール最終日となったこの日は、ついに自ら投球を受けた。プロテクターやマスクなど完全装備で、投手陣のリーダー格である山崎康晃投手を相手に約４０球。１球ごとに「カモン！」などと声をかけながら、軽快に捕球音を響かせた。キャンプ２度