女優の中条あやみが、大物ミュージシャンとの２ショットを公開した。中条は４日までに自身のインスタグラムを更新。「４５周年を迎えられた布袋さんのライブに」と、布袋寅泰（６４）のライブを訪れたことを明かした。続けて「会場の熱気に乗っかってＣＭの時のようにおじちゃーんと叫んじゃいましたお誕生日おめでとうございました！！」と記すと、布袋の肩に頭を寄せた２ショットをアップ。２人の親し気な様子を見せた