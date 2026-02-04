巨人育成の竹下徠空（らいあ）内野手（１９）と育成３位の松井蓮太朗捕手（１８）＝豊橋中央＝が４日、宮崎・都城のキャンプ地近くの、さかえこども園を訪問し、年長の児童１５人と交流した。球団歌「闘魂こめて」に合わせて２人がホールに入場すると、元気いっぱいの「おはようございます」で児童から歓迎を受けた。「ＢＡＳＥＢＡＬＬＡＣＡＤＥＭＹ宮崎」の崎村真実ヘッドコーチと大内栄里佳コーチも先生役として加わり約