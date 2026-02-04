4日は二十四節気の一つ「立春」です。連日、御神渡りの観察が続く諏訪湖では過去最長に並ぶ、8シーズン連続での「明けの海」が宣言されました。諏訪市の諏訪湖畔では、けさも八剱神社の関係者が御神渡りの観察を行いました。午前6時半ごろの諏訪の気温は氷点下7.5度、水温は2.5度で岸に近いところはこれまでの氷が残っていましたが、湖の広い範囲では水面が波打っていました。今シーズンは、1月26日に3シーズン