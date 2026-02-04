2月4日から11日まで開催される「第76回さっぽろ雪まつり」に、マンダロリアン&グローグー巨大雪像が登場。映画「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」が5月22日に公開することを記念したもので、3日には中島裕翔と宇宙飛行士の野口聡一が、スター・ウォーズ アンバサダーとして登場するお披露目式が行なわれ、そのレポートが到着した。 「