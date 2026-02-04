歌手の藤あや子（64）が3日、自身のブログを更新。鬼のお面をつけた自宅での節分の様子を公開した。【写真】「反応がおもしろい」鬼になりきった藤あや子の節分ショット「毎年の恒例行事」と題したブログでは、鬼の絵文字と「節分」とコメントし、鬼のお面をつけて「鬼だぞ〜!!」と愛猫たちに近づく様子を写真で披露。「鬼になりきって近づいたらオレ姫は一応逃げてくれました」とつづり、ほほ笑ましい反応を明かしている。