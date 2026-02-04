乾燥大麻を所持したとして逮捕された音楽デュオ「Def Tech」のメンバーの男が送検されました。「Def Tech」のメンバーで、Microとして活動する西宮佑騎容疑者（45）は、東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻数グラムを所持した疑いでおととい現行犯逮捕され、けさ、送検されました。麻薬取締部は西宮容疑者の認否を明らかにしていません。西宮容疑者の所属事務所は「現在、本人と連絡が取れず、事実関係の確認を進めています」