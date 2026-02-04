アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の興収情報が発表され、公開5日間で興行収入10億72万8340円、観客動員数60万2787人を記録した。前作は興行収入22.3億円だったため、公開5日間ですでに約半分稼ぐなど異例の大ヒットとなっている。【画像】かっけぇ！新MS「アリュゼウス」＆新たな特典の設定資料集『機動戦士ガンダム 閃光のハサウ