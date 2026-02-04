ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSのメンバー・OMIの最新アルバム『THE FUSION』が、4日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント3.8万PT（37,921PT）を記録。自身初の合算アルバム1位を獲得した。【動画】三代目JSB・OMI『THE FUSION』MVなお同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、自身初のオリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。【※