米プロバスケットボールNBAで、敵地ニューヨークでのネッツ戦に途中出場したレーカーズの八村塁＝3日、ニューヨーク（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは3日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地ニューヨークでのネッツ戦に途中出場して5得点、3リバウンドだった。チームは125―109で勝った。