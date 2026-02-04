4日（水）は3月並みの陽気も…週末は再び極寒。【4日（水）立春の天気】東日本〜西日本は、高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。南から暖かい空気が流れ込み、立春の暦通り寒さが和らいでいます。北日本の日本海側は気圧の谷の影響で雲が多く、雨や雪の降っているところがあります。昼過ぎにかけて気温が高くなることで平地では雨となり、屋根からの落雪や路面状態の悪化に注意が必要です。夜は気圧の谷が南下し