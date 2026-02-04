アメリカのトランプ大統領は3日、これまで批判を続けてきた南米コロンビアのペトロ大統領と初めて対面で会談し、「非常に良い関係を築けた」と述べました。トランプ大統領：非常に良い関係を築けた。ペトロ大統領とは特別仲良しではなかったが、知らない相手なので気にしなかった。トランプ大統領はベネズエラ攻撃後にコロンビアへの軍事行動も示唆していましたが、会談後、態度を一変させました。コロンビアは世界最大のコカイン