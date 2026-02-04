名字には、その人の印象を左右する響きやイメージがあります。ワカモノリサーチ株式会社が実施した、「苗字にしたらカッコいいと思う都道府県名」に関する調査によると、最も票を集めたのは「神奈川県」でした。【写真】気になるランキングの21位〜47位全国の高校生678人を対象に、2025年10月〜11月に調べました。「3文字」「字面」が評価ポイント全国の高校生が選んだ「苗字にしたらカッコいいと思う都道府県」のランキングは以下