ドラマチューズ！「略奪奪婚」（毎週火曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。千春はえみるの正体を調べる事が生きる活力になっていた。えみるや母親からの子作りの圧に苛立ち事務員の梅田と接近する司。一方千春は海斗に思いがけない事実を明かされる【動画】妻や母からの子作りの圧に苛立つ夫は、病院で働く事務員の女性の優しさに惹かれ……第5話「黒い姫のイタい化けの皮」千春(内田理央)はえみる(中