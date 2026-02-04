私（エミ）は夫のリョウとの結婚生活を、義実家でスタートしました。自分たちのマイホームを持つまでの一時的な同居に踏み切ったのです。しかし義母は長年、一緒に暮らす義祖母から嫁いびりをされてきたようです。義母は「私とは良好な関係を築きたい」と言いながら、義祖母にされてきたのと同じような意地悪を私にするようになりました。まさにダブルスタンダードです。そんななかリョウの妹・モモカちゃんの結婚相手とご両親が挨