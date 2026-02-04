NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第88話は、石を投げられ怪我をしてしまったトキ（髙石あかり）を安心させるように寄り添うヘブン（トミー・バストウ）の姿から始まった。 参考：『ばけばけ』第89話、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）に訪れる平和な時間 第87話では怒りを爆発させていたヘブンだが、トキを見つめる目はなんだか切なく、トキも何かを思い、寝付けないよう。別の部屋で