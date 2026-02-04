パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda（デューダ）」は、「共働き夫婦の実態調査」を発表した。本調査は、20～59歳のビジネスパーソン15,000人に実施したインターネット調査の結果をまとめたものである。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 共働きは61.8%、年代が上がるにつれ割合低下。世帯年収は800～900万円未満の割合