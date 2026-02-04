鹿児島水産高校の大型実習船「薩摩青雲丸」が60日間の航海実習のため枕崎港を出港しました。枕崎港を出港したのは鹿児島水産高校の実習生約30人を乗せた大型実習船「薩摩青雲丸」です。実習生は船長や航海士を目指し、航海について勉強していて約60日間の航海実習を行います。（鹿児島水産高校実習生・肥後愛輝さん）「期待と不安が入り混じっている。これまでと違った環境に苦しむと思うがクラス全員で頑張っていきたい」実習