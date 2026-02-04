北海道内で森林が無許可で伐採されるなど違法に開発された事例などが新たに15件あったことが、道の調査で分かりました。いずれも事業者の法令に対する認識不足が主な要因だということです。森林法や建築基準法などに違反する行為があったのは、道内12自治体であわせて15か所です。このうちニセコ町や新得町、大樹町では森林法違反の伐採が1.3ヘクタール～1.7ヘクタール確認されました。道は2025年6月、倶知安町