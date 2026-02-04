100ヤード以内から3打で上がるには、グリーン周りのアプローチ精度を高めることが大切。「アプローチは余計な操作をしないことが一番です」というのは名手、青木瀬令奈。その真相をじっくり教えてもらった。【写真】グリップとお腹の距離を一定に振る青木瀬令奈のアプローチ◇◇◇30ヤード以上のウェッジショットをミスしても、まだ諦める必要はありません。グリーン周りから寄せワンにつけられれば、「100ヤード以内から3打