姶良市で3日、住宅1棟を全焼する火事があり、この家に住む男性（74）が顔や腕にやけどをしました。火事があったのは、姶良市蒲生町米丸の住宅です。警察によりますと3日午後6時過ぎ「風呂場から火が出ている」とこの家に住む下野 文子さん（71）から警察に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが下野さんの木造平屋建ての住宅1棟を全焼し、隣接する物置小屋1棟を半焼しました。下野さんは夫（74）と2人暮ら