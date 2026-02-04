食中毒が発生したとして長崎市は、市内のホテルの飲食店を2日間の営業停止処分としました。 食品衛生法違反で飲食店が2日間の営業停止処分を受けたのは、長崎市曙町の「稲佐山観光ホテル」です。 長崎市によりますと1月25日、ホテル内の飲食店で揚げ物やすしなどを食べた客男女8人が発熱や下痢、嘔吐などを発症。 保健所が調べたところ、患者らに共通する食べ物は店で提供されたもののみで、患者と調理従事者の便からノロウイル