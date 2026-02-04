2025年のプロテストに合格したルーキーはどんなクラブを使っているのか。新人プロの初戦である25年の「JLPGA新人戦加賀電子カップ」で使用クラブを取材。1998年生まれの黄金世代で、8度目の挑戦で合格した鳴川愛里に聞いた。アマチュアも参考になる話が多いので2回に分けて紹介する。まずは前編。【写真】UTの投入でパーオン率が向上芯に集まった打痕がスゴイ岡山県出身の鳴川は、JLPGA会員の母・鳴川章恵の影響で10歳からゴル