祝い事や式典の席などで見かける振袖などの和装。洋服が定着している現代において、和服をきれいに着こなしている人を見ると、素敵だと感じることも多いのではないか。そこで「振袖が似合う女子プロは誰か」、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。3位に選ばれたのは、自分の見せ方にも気を遣っている河本結だ。【ランキング】小祝さくらに吉田鈴……振袖が似合う女子プロは？ 1位〜10位まとめ【3位】河本結2025年に2勝を挙げ、