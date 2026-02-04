日向坂46の最新シングル「クリフハンガー」が、4日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算16作目の1位を獲得。「合算シングル通算1位獲得作品数」は、乃木坂46に次ぐ歴代単独2位【※1】となった。【動画】日向坂46「クリフハンガー」MV週間ポイントは、前作「お願いバッハ！」（2025年9月29日付）の週間46.3万PT（462,747PT）を上回り、49.3万PT（493,455PT）を記録。週間30万ポイント超え作品数