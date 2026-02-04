2025年末にJO1としての活動を終了した鶴房汐恩が、インスタグラムとYouTubeチャンネルを開設。2月4日正午には楽曲「孤月様」のMVを公開した。【写真あり】近影を公開！元JO1・鶴房汐恩設「色々な活動をしていきたい」鶴房は、インスタグラムに近影を公開。「お久しぶりです鶴房汐恩です！Instagramを開設しました！今日12：00〜YouTubeにて僕が作った曲のMVが公開されます ぜひ、聞いてください！」とつづり、「これから少しず