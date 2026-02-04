人気グループ・NEWSの小山慶一郎（41）の姉で料理研究家の“みきママ”こと藤原美樹氏が3日、自身のインスタグラムを更新。受験を控えた次男・れんくん（17）のために作った、愛情たっぷりの“おにぎり弁当”を披露した。【写真】「愛情こもった美味しいおにぎり」「最高です」具材がごろっと入った次男への手作り“おにぎり弁当”みきママは「【1月のねじり上げおにぎりです〜!!】試験までまじ残り1ヶ月切った」と勝負の時が