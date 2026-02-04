テレビ東京「開運！なんでも鑑定団」が３日、放送され、驚きの結果が出た。依頼人は織田健司さん（５７）。ゲーム、漫画、イラストなどエンタメ系クリエイターを目指している人を指導・育成しており、２０１０年に「広島ものづくりジム」を開校している。お宝は「４２年前にタダで手に入れたもの」。１９８４年、ユニクロが広島で１号店を開いたときのオープン記念Ｔシャツで、白地に赤い文字で「ＵＮＩＱＵＥＣＬＯＴＨＩＮ