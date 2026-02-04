熊本市の住宅に侵入し、340万円相当の貴金属を盗むよう指示したとして、27歳の男が逮捕されました。 住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定、建設業の野上寛斗容疑者（27）です。 警察によりますと、野上容疑者は去年9月、リクルーター役とみられる19歳の男性を通じて、当時15歳の男子中学生に、熊本市南区の住宅に侵入し、腕時計や指輪など340万円相当や現金3万円を盗むよう指示した疑いがもたれています