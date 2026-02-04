ミラノ・コルティナ五輪に出場するスノーボード・男子ハーフパイプの日本代表が日本時間4日、オンラインで会見を行った。怪我で合流が遅れている平野歩夢（27、TOKIOインカラミ）は、連盟を通じてコメントした。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催北京五輪金メダリストの平野歩は、「今まで積み重ねてきたものを信じて、あとは自分らしい滑りをするだけという気持ち」と心境を吐露。4大会連