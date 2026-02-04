今日、2月4日は「立春」です。 【写真を見る】「龍が寝ているよう」樹齢推定500年以上の天然記念物 兜梅が咲き始める熊本県天草市 熊本県天草市にある延慶寺では、県の天然記念物にも指定されている梅が咲き始めました。 この梅は、樹齢は500年以上とされる老木です。 戦国時代、武将の妻が鎧兜に身を固めて加藤清正に挑んだ際、この枝に兜が絡まり討ち取られたという言い伝えから、この「兜梅（かぶとうめ）」の名で親しま