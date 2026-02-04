短期滞在で来日したタイ国籍の女性らに売春をあっせんしたとして風俗店従業員の中国籍の男女が逮捕された事件で、店の経営者の男が警視庁に新たに逮捕されました。千葉県松戸市の風俗店経営者・長瀬秀康宇容疑者（42）は、去年8月から12月までの間に複数回、千葉県松戸市のホテルに短期滞在のタイ国籍の女性らを派遣して、売春をあっせんした疑いがもたれています。長瀬容疑者は容疑を否認しています。長瀬容疑者の風俗店をめぐっ