モデルの冨永愛（43）の長男で、モデルの冨永章胤（20）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。訪問中のフランス・パリでのオフショットを披露した。2週間前の投稿で、ランウエーを歩く写真とともに「パリに今日から入国！」と伝えていた章胤。この日は「parisdisneyland 行ってきたー！！」と書き出し、「10何年ぶりにdisneyland 来たけど、3人の中で1番楽しんでたかも笑」と打ち明けた。そして「アトラクション分ける