冬の北海道を代表する「さっぽろ雪まつり」がきょうから始まりました。メイン会場の大通公園には、国の登録有形文化財にも指定されている北海道大学の古河講堂など5基の大雪像がお目見え。市内3つの会場に、あわせて200基以上の雪像や氷像が並び、国内外からの観光客を出迎えます。「さっぽろ雪まつり」は11日まで開かれます。