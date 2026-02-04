【パパブブレ ディズニーキャンディ】 2月5日 発売予定 価格：各880円 パパブブレは、ディズニー作品をモチーフとしたキャンディ3種を2月5日に復刻販売する。価格は3種いずれも880円。 本製品は2023年、2024年に発売したキャンディ。「ディズニートラベル」はミッキーマウスやミニーマウスをモチーフとしており、ミッキーマウ