BE:FIRST、MAZZEL、HANAに続くBMSGのグループ、STARGLOW。横浜BUNTAIで行われたSTARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」の全3公演のうちの2公演目、2月1日昼公演をレポートする。【ライブ写真ギャラリー】STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」ビジョンに「#STARGLOWデビュー準備中」のタグ付きで公開されたティザー映像が流れた。RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMがそれぞれの出自にまつわる別々の場所から電話によっ