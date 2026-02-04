香川スポーツ賞受賞者 2025年に活躍した香川県ゆかりのアスリートをたたえる「香川スポーツ賞」に2人と1団体が表彰されました。 高松市で3日、香川スポーツ賞の表彰式が開かれました。 香川県綾川町出身の片山結愛選手（22）は、2025年開かれたデフリンピックのバドミントン混合団体で金メダルを獲得しました。 （片山結愛 選手）「香川県民の皆さまのおかげなので、感謝の気持ちを伝え