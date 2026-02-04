本格的な受験シーズンを迎え、福岡市の西南学院大学で4日から一般入試が始まりました。 福岡市早良区の西南学院大学では、受験生たちが続々と会場に入り、試験の直前まで参考書などを確認していました。■受験生「チャンスは私立だから（何回か）ありますが気を抜かず、一教科一教科、一問でも多く解けるように頑張ります。」西南学院大学によりますと、今年度の前期一般入試は7学部12の学科で、7日まで行われます。志願